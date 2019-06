Op deze data raast de Vuelta in 2020 door West-Brabant

VideoSamen met Utrecht vormt Brabant het decor voor de start van de Vuelta in 2020. Dinsdag maakte de organisatie, die in handen is van de steden Utrecht, Den Bosch en Breda, bekend dat de opening van de Ronde van Spanje op Nederlandse bodem plaatsvindt in het weekend van 14, 15 en 16 augustus.

De wielerronde start op vrijdag 14 augustus in Utrecht en vervolgt de tweede en derde etappe in Brabant. ,,We zijn erg enthousiast over een nieuwe officiële start vanuit het buitenland”, laat Vuelta-directeur Javier Guillén weten. Na 2009 (in Assen) is het de tweede keer dat de Vuelta in Nederland van start gaat. ,,De provincies Utrecht en Brabant zijn absoluut de beste gastheer die we maar kunnen wensen.”

‘Prachtig feest’

,,La Vuelta Holanda is veel meer dan drie dagen topwielrennen”, vindt burgemeester Paul Depla van Breda. ,,Het wordt een prachtig feest van, voor en door bewoners, ondernemers en onze (internationale) gasten. De bijzondere band tussen Spanje en Nederland wordt daarmee nog verder versterkt.”

In Utrecht en Brabant worden maanden van tevoren al verschillende activiteiten georganiseerd. De organisatie is inmiddels in gesprek met sportverenigingen, scholen, culturele instellingen en ondernemers om ideeën op te halen voor het internationale wielerevenement in 2020. Thema’s voor de activiteiten zijn: feest, gezond stedelijk leven en duurzaamheid.

Den Bosch

De tweede etappe begint op zaterdag 15 augustus in Den Bosch en gaat via Heusden, de gemeente Altena, Zaltbommel en Maasdriel richting de Utrechtse Heuvelrug. Deze etappe gaat over 183 kilometer, de finish ligt bij het universiteitsterrein, het zogenoemde Science Park. Het peloton niet door of langs Empel. Volgens sportwethouder Huib van Olden was dat niet mogelijk. De gemeente wil tijdens de Vuelta op een andere wijze aandacht vragen voor het Wonder van Empel waarbij Spanjaarden betrokken waren.

Breda - Breda