Nog één bergetappe in de Vuelta, nog één test voor Roglic

Op de top van de Peña Negra is het nog wel 35 kilometer tot de finish. Het peloton koerst via een afdaling en Spaans vlak terrein richting de allerlaatste klim in deze Vuelta. De Plataforma de Gredos is vooral lastig in de laatste vier kilometer, die gemiddeld 7% oploopt. Zodra de renners over de streep komen op 1765 meter hoogte, is het eindklassement van deze Vuelta bekend. Traditioneel verandert er morgen in de slotetappe naar Madrid, waar nog wel gesprint wordt voor de laatste ritzege, niets meer in het klassement.