Net wél komt steeds dichterbij: Danny van Poppel klaar voor de Vuelta

Door Ad Pertijs



Een beetje fietsen, twee uur op de massagetafel, een ploegenpresentatie in Málaga, eten en daarna hop naar bed. ,,Niks bijzonders dus", omschrijft Danny van Poppel de dag van gisteren. Morgen begint ook voor hem de Vuelta. ,,Ik heb er echt zin in", klinkt het oprecht enthousiast als de Brabander gevraagd wordt met welk gevoel hij naar Spanje is gekomen. Eerder dit seizoen reed de sprinter van Lotto-Jumbo al de Giro, waarin de tweede plaats in Imola zijn beste klassering was.