Mike Teunissen neemt rode trui over van Robert Gesink, Sam Bennett sprint naar ritzege in Utrecht

Bennett profiteerde eigenlijk van het harde werk van de ploeg van favoriet Tim Merlier. In de 176,1 kilometer lange etappe van Den Bosch naar Utrecht voerde zijn ploeg continu het peloton aan in de jacht op de kopgroep. Maar in de sprint was de trein van Alpecin-Deceuninck nergens te bekennen. In de sprint was Bennett net sneller dan Mads Pedersen, Merlier eindigde als derde. De Ierse winnaar werd gelanceerd dankzij een knappe lead-out van Danny van Poppel.