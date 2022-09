Mads Pedersen maakt favorietenrol waar en sprint naar derde etappezege in de Vuelta

Zestien man probeerden in het begin weg te rijden, maar de groep met onder anderen Fred Wright en Vincenzo Nibali kreeg niet de ruimte van het peloton. Brandon McNulty, Jonathan Caicedo en Ander Okamika kregen die vrijheid wel. Lawson Craddock probeerde de oversteek te maken, maar strandde tot op 30 seconden van de leiders. Pedersen had zijn zinnen gezet op de ritzege en zette zijn Trek-ploeggenoten op kop. Voor de tweede passage van de Puerto del Piélago, de enige klim van de dag die tweemaal bedwongen moest worden, werden de leiders alweer gegrepen. Vervolgens nam Bahrain-Victorious het heft in handen en bepaalde Mikel Landa het tempo. De snelheid lag dusdanig hoog, dat niemand überhaupt dacht aan aanvallen.

Remco Evenepoel verdedigt zaterdag tijdens de laatste bergetappe van Moralzarzal en Puerto de Navacerrada een voorsprong van 2.07 op de Spanjaard Enric Mas. Juan Ayuso, de Spaanse nummer drie van het algemeen klassement, volgt op 5.14. ,,Dit was de perfecte etappe”, vertelde Evenepoel. ,,Het was fijn dat Trek-Segafredo de hele dag op kop reed voor Pedersen. We hadden beloofd om de etappe te helpen controleren. Een grote valpartij was mijn grootste angst. Gelukkig ben ik op de fiets gebleven.”



Zondag krijgt Pedersen opnieuw een kans om een rit te winnen als de Vuelta met een vlakke etappe eindigt in Madrid. ,,Onze ploeg was zo indrukwekkend”, jubelde Pedersen aan de finish. ,,Ze werkten echt hard. Ik ben mijn ploeggenoten erg dankbaar. Dit is een zege voor hen. Zonder mijn ploeg had ik geen kans gehad.”