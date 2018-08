Loodzware Vuelta start met tijdrit in Málaga

Kruijswijk: Hoop dat de vorm van Frankrijk er nog is

24 augustus Weer een grote ronde tot het gaatje gaan, met de focus op het algemeen klassement. Het waren de nieuwsgierigheid en zijn nuchtere verstand die Steven Kruijswijk gedurende zijn 'rustperiode' na de Tour de France deden besluiten opnieuw een gooi te doen naar een topklassering in de Ronde van Spanje, die zaterdagavond in Málaga begint met een korte tijdrit. ,,Ik voel me goed, ben nog fris en hoop dat de vorm van Frankrijk er nog is.''