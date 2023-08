LIVE Vuelta | Sprinters krijgen eerste kans in Vuelta, Remco Evenepoel in leiderstrui

Na de dubbelslag van Remco Evenepoel gisteren maakt het peloton zich op voor de vierde etappe van de Vuelta. In een rit over 184,6 kilometer van Andorra la Vella naar Tarragona krijgen de renners een relatief rustige dag voor de kiezen. Na twee bescheiden beklimmingen rijdt het peloton zo'n dertig kilometer heuvelaf richting de finish. Wie pakt de eindzege in Catalonië? De rit is om 13.20 uur begonnen en de finish wordt rond 17.30 uur verwacht, volg het in ons liveblog!