LIVE Vuelta | Peloton houdt zich rustig in eerste kilometers van pittige bergrit

Ronde van Spanje Mathieu Hermans uit Dongen is de meest Spaanse van de Nederland­se Vuelta-hel­den: ‘Zal nu moeilijk zijn om aan zes zeges te komen’

Ook in de Vuelta heb je lijstjes. Op die van de meeste zeges in één ronde staat Mathieu Hermans met zes overwinningen in de top vijf. Tussen Eddy Merckx, Rik van Steenbergen en Freddy Maertens.

19 augustus