LIVE Vuelta | Kopgroep van acht op ruime voorsprong, waaiers scheuren peloton uiteen

Leider Remco Evenepoel slaat aanvallen overtui­gend af in Vuelta, Rigoberto Urán voltooit trilogie

Remco Evenepoel is nog vier dagen verwijderd van de eindzege in de Vuelta. De Belg sloeg in de zeventiende etappe, met finish bergop, aanvallen van Enric Mas af. De dagzege ging naar vroege vluchter Rigoberto Urán, die zo een trilogie voltooide: na eerdere overwinningen in de Giro d’Italia en de Tour de France was het nu raak in de Ronde van Spanje.