LIVE | Vluchters ruiken hun kans in 19de etappe van de Vuelta

De 19de etappe in de Vuelta ligt tussen de bergetappes en het slotweekeinde in. Morgen nog een heuvelrit en zondag de afsluitnbede tijdrit, maar vandaag eerst een typische rit voor een vlucht. De etappe gaat over ruim 191 kilometer tussen Tapia en Monforte de Lemos. Na en lange, pittige aanloop van een 100 kilometer is de tweede helft redelijk vlak. Volg de koers, met Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic stevig in het rood, in onze livewidget.