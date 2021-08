LIVE | Vluchter Cort Nielsen wint zesde Vuelta-rit, Roglic pakt rode trui

Roglic blijft leider Fabio Jakobsen loopt net ritwinst mis in massa­sprint Vuelta: ‘Ik ben teleurge­steld’

15 augustus De tweede etappe in de Ronde van Spanje is een prooi geworden voor Jasper Philipsen. De Belg van Alpecin-Fenix versloeg Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) in een massasprint. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) blijft in het bezit van de rode leiderstrui.