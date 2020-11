LIVE | Roglic viert tweede eindzege met Jumbo-Visma, wie wint slotrit in Madrid?

Winnaar Ackermann na tumultueu­ze sprint: ‘Moeten voor elkaar zorgen’

29 oktober Pascal Ackermann kreeg de overwinning in de negende etappe pas even na de finish toegewezen, nadat Sam Bennett, die als eerste over de streep kwam na de massasprint, werd gedeclasseerd. ,,Toen ik de beelden zag, wist ik dat het geen eerlijke actie van hem was”, aldus Ackermann over Bennett, die in de laatste kilometer een beuk had uitgedeeld aan Emils Liepins en dus werd teruggezet naar de laatste plaats in de groep.