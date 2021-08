LIVE | Peloton krijgt in Vuelta weer vier bergen voor de kiezen

In de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje moet het peloton vier bergen zien te bedwingen. Met Odd Christian Eiking nog altijd in de rode leiderstrui en Fabio Jakobsen in de groene puntentrui is het weer de grote vraag of de klassementsmannen de vroege vluchters gaan laten rijden. Volg de hele etappe via onze livewidget en het laatste uur ook via ons liveblog.