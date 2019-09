LIVE | Loodzware bergrit door Asturië op het menu

Jakobsen komt tekort in Vuelta: ‘Mijn benen zeiden 'boem’’

1:56 Fabio Jakobsen had in Oviedo graag zijn tweede ritzege in de Vuelta willen vieren, maar de Nederlandse kampioen moest in de laatste honderden meters passen toen Tosh van der Sande op een hellend stukje aanzette. ,,Ik moest achter mijn teamgenoot Maximiliano Richeze bleven. Dat lukte, tot Tosh ging”, aldus Jakobsen bij Eurosport. ,,Mijn benen zeiden toen ‘boem’ en ik moest in het zadel gaan zitten.”