LIVE | Kuss neemt bergtrui virtueel over van Wellens, Valverde in kopgroep

Vuelta Carapaz neemt rode trui over van krakende Roglic, spectacu­lai­re ritzege Izagirre

25 oktober Richard Carapaz heeft in een sensationele regenetappe door de Spaanse Pyreneeën de macht gegrepen in de Vuelta. Op de slotklim naar skidorp Aramón Formigal kraakte Primoz Roglic, die zijn rode trui verloor en zelfs afzakte naar plek vier in het klassement. De dagwinst was voor Jon Izagirre na een late aanval.