LIVE | Kopgroep van elf renners rukt zich los van peloton

Quintana pleegt coupe: ‘Ik doe weer mee voor rood’

11 september Nairo Quintana durft weer hardop te praten over de eindzege in de Ronde van Spanje. De 29-jarige Colombiaan was de dagwinnaar, hoewel de coureur van Movistar in de zeventiende etappe ‘slechts’ als veertiende eindigde. Hij behoorde tot een grote kopgroep, die met ruime voorsprong over de finish kwam. Daardoor klom Quintana naar de tweede plaats in het klassement, op 2'24 van de Sloveense leider Primoz Roglic van Jumbo-Visma.