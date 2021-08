LIVE | Eerste échte bergrit in Vuelta, Nederlander Arensman in kopgroep

In de Ronde van Spanje is het peloton begonnen aan de eerste échte bergrit. Er zijn in de zevende etappe zes beklimmingen opgenomen en de finish ligt bergop. Primoz Roglic verdedigt zijn rode leiderstrui. Kan hij vandaag al serieuze aanvallen van zijn concurrenten verwachten? Volg de koers via onze livewidget (hierboven) en in het laatste uur met meerdere updates via ons onderstaande liveblog.