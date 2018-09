Kruijswijk versloeg top 4 Vuelta al eerder in tijdritten

Steven Kruijswijk noemt de tijdrit in de Vuelta vanmiddag een ‘klein wapen’ om tijd terug te pakken op zijn concurrenten. In de race tegen de klok was de geblokte renner van Lotto-Jumbo dit jaar al eens sneller dan de vier renners die boven hem staan in het algemeen klassement .

Door Yorick Groeneweg



Simon Yates (1ste), Alejandro Valverde (2de op +0.26), Nairo Quintana (3de op +0.33) en Miguel Ángel López (4de op +0.43). Ze staan er op dit moment in de strijd om de rode trui beter voor dan Steven Kruijswijk (vijfde op +1.29), maar de kopman van Lotto-Jumbo heeft ze dit seizoen allemaal al een keer verslagen in een tijdrit.



In de eerste etappe van deze Vuelta was Kruijswijk sneller dan Yates (30ste), Quintana (34ste) en López (44ste). Hij werd zelf 28ste, op 29 seconden van winnaar Rohan Dennis. De Australiër is vandaag weer één van de favorieten voor de dagzege. Valverde gaf in Málaga 24 tellen toe op de Australiër en werd 16de. De rit was slechts 8 kilometer lang.

Verschillen

Groter waren de verschillen in de afgelopen Tour de France, waar Yates en López overigens ontbraken. In etappe 20, een tijdrit over 31 kilometer van Saint-Pée-sur-Nivelle naar Espelette, bleef Kruijswijk ook Valverde voor. De Brabander werd 16de, op 1.45 van dagwinnaar Tom Dumoulin. De Spanjaard was 5 seconden trager. Quintana werd slechts 69ste op 4.06 van Dumoulin.

In de Giro, waar Yates op het eind de leiding in het klassement kwijtraakte, had de Brit twee sterke tijdritten. Op de eerste dag in Jeruzalem werd hij bijvoorbeeld al 7de, in de 16de etappe 20ste. López eindigde uiteindelijk wél op het podium, maar had dat niet te danken aan zijn races tegen de klok. In Israël werd de Colombiaan van Astana 61ste, in de tweede individuele tijdrit ging het niet veel beter: in Rovereto werd hij 50ste.

Omhoog

Vandaag in etappe 16, een tijdrit over 32 kilometer van Santillana del Mar naar Torrelavega, kan Kruijswijk goede zaken doen. Zo staat de nummer 5 in het klassement 46 tellen achter op López en 56 op Quintana. Vanaf de eerste kilometer gaat het omhoog. Het parcours heeft wat weg van de individuele tijdrit van verleden jaar in de Vuelta, toen Chris Froome won voor Wilco Kelderman en Vincenzo Nibali. Met Ilnoer Zakarin en Alberto Contador stonden er toen nog twee klassementsrenners in de top 5.