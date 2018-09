Kruijswijk na helse rit: Het was een goede dag

De 10 kilometer lange helse slotklim naar de meren van Covadonga is inmiddels niet meer weg te denken uit de Vuelta. ,,Het was volle bak vanaf de voet'', vertelde Kruijswijk. ,,Ik moest op het laatst even lossen, met Valverde bij me. Steeds als ik weer leek aan te sluiten versnelde Yates. Alsof hij het erom deed. Uiteindelijk heb ik kunnen terugkomen. Het was lastig, maar dat geldt voor iedereen.''

,,Ik denk dat we tevreden moeten zijn'', meende ploegleider Grischa Niemann. ,,Er waren er vier beter bergop. Hij wordt vijfde en dat is het hoogst haalbare. Het is een superresultaat, met de tijdrit in het vooruitzicht en de slotweek van deze Vuelta.''

Kruijswijk had alleen moeite met de kort opeenvolgende tempoversnellingen op de slotklim. Niermann: ,,Het is niet Stevens specialiteit om steeds te reageren op de versnellingen. Hij is op zijn eigen tempo teruggekomen. Het gaf ook aan dat de rest ook niet veel beter kon, anders zouden ze wel zijn doorgereden. We zijn heel tevreden hoe hij rijdt. Steven wordt zeker niet slechter deze Vuelta, eerder nog beter. Hij is ook een van de betere tijdrijders van de mannen die vooraan staan. We kunnen nu kijken naar het podium en als dat zou lukken, zou het mooi zijn. De tijdrit van dinsdag is een mooi vertrekpunt. Het is niet zo dat degenen die na de tijdrit de top-3 vormen, ook in Madrid op het podium staan. Er komen nog drie heel zware bergritten. We hopen wel dat hij dinsdag een paar van die mannen die nu voor hem staan straks achter zich heeft gelaten.''