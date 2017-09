Kelderman, Poels en Kruijswijk zorgen voor primeur

Nog nooit eindigden er in de Vuelta drie Nederlanders in de top-10 van het klassement. Daar brengen Wilco Kelderman (5de), Wout Poels (6de) en Steven Kruijswijk (9de) nu verandering in.

Door Pim Bijl

Drie Nederlanders in de top-10 van een grote ronde kwam overigens wel al eerder voor: het gebeurde driemaal in de Tour en eenmaal in de Giro. Al moeten we daar ver voor terug in de tijd.

In de Tour van 1979 zorgden Joop Zoetemelk (2de), Hennie Kuiper (4de) en Jo Maas (7de) voor een topnotering. Een jaar later werd Zoetmelk winnaar, Kuiper (2de) en Henk Lubberding (10de). In 1982 stonden er met Zoetemelk (2de), Johan van der Velde (3de), Peter Winnen (4de) en Kuiper (9de) zelfs vier Nederlanders in de top-10 in Parijs. In de Giro van 1987 waren het Erik Breukink (3de), Peter Winnen (8ste) en Johan van der Velde (9de).