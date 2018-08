Kelderman na vierde plaats: Een mooi resultaat

,,Valverde gaat gewoon hard aan. Dat kun je volgen en dan hoop je dat-ie nog stilvalt. Of niet. Ik moet een gat laten, maar het gaat goed."



Kelderman was ook blij dat hij uit de problemen was gebleven. ,,Je ziet dat het erg chaotisch is in zo'n eerste rit in lijn. De weg was op veel plekken glad, wat weer valpartijen tot gevolg had. Van ons gingen er ook drie onderuit, maar gelukkig zat ik daar niet bij. Mike Teunissen viel precies voor me, en Martijn Tusveld achter me. Ik remde gelukkig niet, anders had ik er ook bij gelegen.''