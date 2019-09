Kelderman koestert zevende plek: Ik kan tevreden zijn

Kelderman, die in zijn carrière al zo vaak met blessures te maken had, miste dit jaar de Giro vanwege een zware val in de Ronde van Catalonië. Hij brak daar niet alleen zijn linkersleutelbeen, maar hij liep ook een breukje in een nekwervel op. Kelderman moest de Giro overslaan en rugproblemen maakten voor hem een voortijdig einde aan de Tour de France. In de Vuelta liet de klimmer weer eens zien dat hij goed mee kan in de bergen.



,,We kunnen als team terugkijken op een geweldige Vuelta, al hebben we nog één rit te gaan." Sunweb won met Nikias Arndt de achtste etappe en heeft met hem en Max Walscheid nog kansen op sprintwinst in Madrid