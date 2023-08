Jumbo-Visma kan in Vuelta wielergeschiedenis schrijven: ‘Het zou ongekend zijn als het lukt’

Podcast In Koers | De Vuelta-voorbe­schou­wing over een loodzwaar parkoers, de tactiek en eigen kansen

Op de vooravond van de Vuelta a España zijn Dylan van Baarle en Wout Poels er helemaal klaar voor. Dylan is in een bakoven vanuit Girona naar startplaats Barcelona gefietst, terwijl Wout zijn hondje Ralphy inmiddels niet meer kan bijhouden na een hoogtestage in Isola 2000.