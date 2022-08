Julius van den Berg de snelste op eerste beklimming Vuelta en mag de bergtrui aantrekken

LIVE Vuelta | Peloton maakt zich op voor massa­sprint in Utrecht, alle ogen op Tim Merlier

De tweede etappe van de Ronde van Spanje is onderweg, met Robert Gesink in de rode trui. Het Vuelta-peloton kwam op weg naar Utrecht de Amerongse Berg (Alto de Amerongse) tegen, waar Julius van den Berg de snelste was. De finish ligt na 175,1 kilometer op het Utrecht Science Park. Het lijkt een buitenkansje voor de sprinters.

17:13