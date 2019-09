Het is al negen dagen raak in deze maffe Vuelta

Op deze rustdag kunnen renners en volgers even bijkomen van een turbulent eerste deel van de Vuelta. In eigenlijk alle negen etappes gebeurde wel iets opmerkelijks. Een overzicht.

Door Pim Bijl

1. Het kinderbadje bij de ploegentijdrit

Volledig scherm Ze gingen voor de dagwinst, maar na de val eindigde Jumbo-Visma de ploegentijdrit met veertig seconden achterstand op Astana. © BELGA Ineens ligt de halve ploeg van Jumbo-Visma in de hekken. Gevallen, nadat ze in een bocht ineens over een grote plas water rijden. Onverwachts op deze droge, hete dag in Torrevieja. De oorzaak blijkt krankzinnig, want we kunnen ons vergissen, maar het lijkt er op dat er voor het eerst wielrenners onderuitgingen door een beschadigd en daardoor leeggestroomd kinderbadje.

2. Zwaarder dan het routeboek doet vermoeden

Ja, lastige rit hoor, van Benidorm naar Calpe. ’s Ochtends bij de start spreken renners en ploegleiders hun twijfels uit of alle sprinters hier wel om de zege gaan sprinten. Een aantal uur later breekt een waar gevecht uit, tussen alle klassementsrenners welteverstaan. Primoz Roglic maakt zijn verloren tijd van de ploegentijdrit goed, Nairo Quintana soleert naar de zege. Deze rit was zwaarder dan het routeboek deed vermoeden.

3. Een Iers feestje

In Alicante is de rit voor Sam Bennett. Hij toont zich in zijn Ierse kampioenstrui veruit de snelste in de massasprint, en even later staat zijn landgenoot Nicolas Roche op het podium om zijn tweede rode trui in ontvangst te nemen. Een compleet Iers feestje, die hadden we niet zien aankomen deze Vuelta.

4. Fotofinish

Volledig scherm Fabio Jakobsen en Sam Bennett met een ultieme jump op de streep. © BSR Agency Fabio Jakobsen durft niet te juichen. En Sam Bennett ook niet. In El Puig is het verschil tussen de twee sprinters zo klein dat niemand zeker weet wie er heeft gewonnen. Des te groter de vreugde bij Jakobsen, wanneer de Nederlandse debutant te horen krijgt dat hij volgens de fotofinish de winnaar is.

5. Drie niet-klimmers klimmen om de zege

De klim naar het observatorium van Javalambre is zwaar. Loodzwaar. Alleen rijden op de steile stroken geen rasklimmers voor de ritwinst, maar drie renners die toch niet als specialisten in het gebergte te boek staan: Ángel Madrazo, Jetse Bol en José Herrada. Met tien minuten voorsprong zijn ze aan de slotklim begonnen. Eerstgenoemde wint, na kilometers lossen, terugkeren, hangen en wurgen. Ook een apart beeld: de nummer 2 die juichend over de streep komt. Bol viert de zege van zijn ploeggenoot.

6. Een zege voor zijn broer

Waar het José een dag eerder niet lukt, slaat de andere Herrada in Ares del Maestrat wél toe. Jésus verslaat medevluchter Dylan Teuns en draagt de zege op aan - hoe kan het ook anders - zijn broer.

7. Een man van 39

Volledig scherm Alejandro Valverde viert zijn zege op Mas de la Costa. © BSR Agency In het voorjaar was hij niet in vorm, maar in deze Vuelta is hij weer een van de sterkste renners in koers. Alejandro Valverde toont zijn regenboogtrui te pas en te onpas en is in de zevende rit de beste van de grote vier van deze ronde (Roglic, Quintana, Lopez, hijzelf). Op de Mas de la Costa wint zo een man van 39 jaar.

8. Eindelijk weer Sunweb

De laatste Sunweb-zege dateerde van 2 juni. Toen won Chad Haga in Verona de slottijdrit van Verona. Daarna worstelde Sunweb verder. De rode truien van Nicolas Roche zorgden daarom al voor wat verlichting, in Igualada wordt er eindelijk ook weer gewonnen, pas de zevende winst van het seizoen. Nikias Arndt is de sterkste van een grote groep van 21 vluchters en bezorgt zijn team zo wat hoognodige vreugde in een rampseizoen.

9. Chaos alom

Chaos alom. Esteban Chaves rijdt een tijdje op een veel te grote fiets van zijn ploegmaat Alex Howes. Miguel Ángel Lópéz, gebutst en beschaafd na een val op een gravelstrook, werpt na afloop de vraag op of de rit niet stil had moeten worden gelegd in het noodweer. En ook bij Jumbo-Visma is er irritatie. Primoz Roglic is ook onderuitgegaan op de lastig begaanbare gravelstrook, maar hij ook nog eens door toedoen van stilstaande motoren. De Jumbo-ploeg verloor al Steven Kruijswijk door de val over de plots ontstane waterstroom in de ploegentijdrit en nu valt alweer een kopman om een bizarre reden. Oh ja: met Tadej Pogacar wint op Cortals d’Encamp ook nog eens een jongen van slechts 20 jaar.