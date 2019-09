Grote ronde winnen met buitenlandse kopman? ‘Het vlaggetje maakt echt niets uit’

Van Emden en Tjallingii maakten, 9 jaar na de triomf met Menchov, het debuut van Roglic van dichtbij mee. Tijdens zijn eerste trainingskamp in Girona maakte hij al veel indruk op zijn ploeggenoten. ,,Robert Gesink is koning training, die loste altijd iedereen. Toen kwam Primoz even om de hoek kijken en die reed hem er lachend af’’, vertelt Van Emden over die tijd. Ook Tjallingii wist niet wat hij meemaakte. ,,Dan krab je toch even achter je oren, wat is dit voor grap?!’’



De twee ervaren hardrijders gingen in 2016 richting de Giro, met debutant Roglic in de gelederen. ,,Maar eigenlijk was hij die Giro nog helemaal geen wielrenner’’, vertelt Van Emden over het grote rondedebuut van de Sloveen. ,,Alles was nieuw, elke dag had hij nog meer pijn in zijn benen dan hij zich ooit had kunnen voorstellen. Op een gegeven moment klaagde hij zelfs over pijn in zijn navel en pijn in zijn haar, hij wist gewoon nog niet waar hij mee bezig was. Maar iedereen besefte al wel dat er een ruwe diamant was binnengehaald.’’



Die ruwe diamant staat ongeveer 3,5 jaar later op de drempel van winst in de Vuelta. Van Emden en Tjallingii leven mee, maar juichen allesbehalve te vroeg. ,,Het is nog vier dagen, ik heb vaak genoeg meegemaakt dat het op het einde nog mis ging’’, besluit Van Emden. Ook Tjallingii weet dat er nog uit alle hoeken gevaar op de loer ligt. ,,Als je maandag thuiskomt heb je rust, nu gefocust blijven. Een ongeluk zit in een klein hoekje, één moment is genoeg…’’