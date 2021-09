Groene trui in Vuelta zo goed als zeker voor Fabio Jakobsen

Roglic bedankt reddende engel Hofstede: ‘Elke meter kopwerk was welkom’

7 november Primoz Roglic is nog maar één vlakke etappe verwijderd van zijn tweede eindoverwinning in de Vuelta a España. In de voorlaatste etappe met aankomst op Alto de la Covatilla pakte naaste belager Richard Carapaz weliswaar tijd terug, maar hield de Sloveen 21 seconden over om het rood te behouden. ,,Dit was echt onwijs spannend”, zei Roglic na afloop.