Goed nieuws: alle 684 tests in Vuelta negatief

Het was de derde grote testronde binnen de ‘racebubbel’. Alle deelnemende renners en andere ploegleden zijn eerder getest bij aankomst in Spanje en vlak voor de eerste etappe in Irún.



De Vuelta is dinsdag toe aan de zevende etappe, een rit over 160 kilometer van Vitoria-Gasteiz naar Villanueva de Valdegovia. Onderweg moeten de renners twee keer over de Alto de Orduña, een berg van de eerste categorie.



De Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) start in de rode leiderstrui.