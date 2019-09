Gilbert na tiende dagsucces in grote ronde: ‘Een mooi aantal’

Drie ritzeges in de Giro d‘Italia, eentje in de Tour de France en donderdag voegde hij daar dus een zesde ritzege in de Vuelta aan toe. Makkelijk ging dat zeker niet in de heuveletappe door het Baskenland naar Bilbao. ,,De sfeer op de laatste klim was crazy“, aldus Gilbert. ,,Het voelde als een klassieker, met al die vlaggen en het publiek. Het gaf me veel motivatie. Het Baskenland is een beetje zoals Vlaanderen: ze zijn helemaal gek van wielrennen.”



Gilbert wist op de steile laatste beklimming van ruim twee kilometer zijn medevluchters achter zich te laten. ,,De laatste klimmetjes waren een beetje zoals in de Ardennen”, vond de dagwinnaar. ,,Ik hou van zulke korte inspanningen, ik hoor bij de beste renners ter wereld als het gaat om minder dan tien minuten lang klimmen.” Het is ook bijzonder dat dit mijn tiende ritzege in een grote ronde is: een mooi aantal.”



Op weg naar de winst kreeg Gilbert hulp van ploeggenoot Tim Declercq, die ook meezat in de vroege vlucht van negentien renners. ,,Er zaten goede klimmers in de kopgroep, dus ik was niet zo zelfverzekerd”, aldus de renner van Deceuninck-Quick Step. ,,Ik heb geprobeerd om slim te koersen en ik kreeg geweldige hulp van Declercq. Hij heeft een groot aandeel in deze overwinning en verdient het net zo veel als ik.”