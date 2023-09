Geëmotioneerde Jonas Vingegaard wint op spectaculaire wijze zestiende rit en draagt zege op aan Nathan van Hooydonck

Time-out Column Jan Martens I Uijtde­broeks niet in de trui... en dat is eigenlijk doodzonde

Columnist Jan Martens hoopte van harte dat het Belgische wielertalent Cian Uijtdebroeks de leiding zou pakken in het jongerenklassement in de Vuelta. En dan vooral vanwege de krantenkoppen die daarop zouden volgen. ,,Al weet ik niet of woordspelingen in krantenkoppen anno 2023 nog wel welkom zijn. Persoonlijk vind ik dat heel erg jammer.”