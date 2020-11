Etappe 16: heuvelachtige rit vlak voor slotweekend perfect voor Roglic

Vuelta Philipsen sprint in langste Vuelta-etap­pe naar grootste zege, Roglic blijft leider

5 november Jasper Philipsen heeft de langste etappe in de 75ste Vuelta a España gewonnen. In een sprint van een uitgedund peloton was de Belg van UAE Emirates sneller dan de Duitsers Yannick Steimle en Pascal Ackermann. Primoz Roglic blijft leider.