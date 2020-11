Etappe 13: Tijdrit met spectaculair einde is uitgelezen kans voor Roglic

Roglic roemt ‘geweldige’ ploegge­noot Kuss na winnen eerste etappe

20 oktober Ritwinnaar Primoz Roglic (Jumbo-Visma) roemt zijn Amerikaanse ploeggenoot Sepp Kuss voor zijn sterke optreden tijdens de slotklim van de eerste etappe in de Ronde van Spanje. ,,Sepp was geweldig vandaag”, aldus de Sloveense titelverdediger die met de zege direct de rode leiderstrui in handen heeft. ,,Het team liet vandaag zien heel sterk te zijn.”