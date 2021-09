Dylan van Baarle stapt voor aanvang stevige bergetappe uit de Vuelta

,,Vervelend nieuws uit de Vuelta. Helaas zal Dylan van Baarle vandaag niet starten door aanhoudende symptomen aan zijn linkerheup na zijn crash in de twaalfde etappe. Rust goed uit Dylan, we zien je snel weer", zo schrijft zijn ploeg INEOS Grenadiers op social media.



Van Baarle stond in het algemeen klassement 48ste op 1.47.37 van klassementsleider Primoz Roglic, die gisteren imponeerde.



Vandaag staat de achttiende etappe op de planning. Iets na 13.00 uur start het peloton in Salas om na 162,6 kilometer te finishen in Altu d’El Gamoniteiru. Er worden vier cols beklommen: twee van de eerste categorie, eentje van de tweede categorie en tot slot is er een finish bergop op een col van de buitencategorie.



Van Baarle reed de Vuelta in dienst van kopmannen Egan Bernal en Adam Yates, die respectievelijk zesde en zevende staan in het algemeen klassement. Hij eindigde zelf als zesde in de openingstijdrit en als vierde in de tiende etappe.