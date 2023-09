Dit staat de tenoren van Jumbo-Visma nog te wachten in de laatste week van de Vuelta

Met de Sepp Kuss nog steeds in het rood en met Primoz Roglic en Jonas Vingegaard op de overige podiumplekken is Jumbo-Visma hard onderweg naar een unieke trilogie . In de laatste week van de Vuelta staan er een aantal interessante etappes op het programma. Van ‘het beest van Asturië’ tot tien klimmetjes in de voorlaatste rit. Wat staat de renners nog te wachten in de Ronde van Spanje? Check het in dit overzicht.

Etappe 16: Korte rit naar steile muur

Een dag na de tweede rustdag staat dinsdag de 120,1 kilometer lange etappe van Liencres Playa naar Bejes op het programma. De eerste 115 kilometer langs de kust zijn zo goed als vlak, maar op het eind doemt daar ineens een flinke muur op.

De slotklim naar Bejes is 4,8 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8 procent. Dat is een lichtelijk vertekend beeld, omdat er een vlakker middenstuk in de klim zit. Het eerste en laatste deel gaat met stukken van 13 tot 15 procent steil omhoog. Spektakel gegarandeerd.

Etappe 17: Het beest van Asturië

De rit van woensdag staat in het teken van de beklimming van de Altu de L’Angliru, beter bekend als ‘het beest van Asturië'. En dat wordt een taaie, aangezien de renners eerder in de rit ook al twee gecategoriseerde bergen moeten bedwingen. Een loodzware bergetappe dus.

Vooral het laatste deel van de klim naar de top van de L’Angliru belooft een slachtveld te worden. De laatste pak hem beet zes kilometer komt het gemiddelde stijgingspercentage niet onder de 19 procent, met uitschieters naar 24 (!) procent. Wie van de klassementsrenners in deze etappe boven komt drijven, zet een enorme stap richting de eindoverwinning.

Etappe 18: Op en af richting La Cruz de Linares

Na de beproeving op de Angliru staat er donderdag opnieuw een zware bergetappe op het programma. In de 179 kilometer van Pola de Allande naar La Cruz de Linares zitten maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen. Het gaat de hele dag op en af en deze rit lijkt de laatste, grote kans te zijn om het verschil in het algemeen klassement te maken.

Het is in deze etappe vooral de vraag wie er nog wat kan na het zware klimwerk van de dag ervoor. De tijdwinst van woensdag kan hier zomaar als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Etappe 19: In één streep naar Íscar

Na al het klimgeweld van de vorige twee dagen kunnen de overgebleven sprinters zich opmaken voor een bijna rimpelloze etappe. Ruim 177 kilometer moet er vrijdag overbrugd worden tussen La Bañeza en Íscar. Eventuele windvlagen zouden het nog lastig kunnen maken voor de waarschijnlijk uitgeputte renners. Een kans voor de Nederlandse sprinter Marijn van den Berg?

Etappe 20: Tien keer omhoog in langste rit

Maar liefst 208 kilometer staat er zaterdag op de planning op de voorlaatste dag van de Vuelta. Alsof dat nog niet genoeg is, liggen er ook nog eens tien klimmetjes van de derde categorie tussen Manzanares El Real en Guadarrama. De beklimmingen zelf zijn niet per se erg uitdagend, maar het feit dat er in totaal ruim 4000 hoogtemeters bedwongen moeten worden, maakt dit een uiterst interessante etappe.

De rit slingert van links naar rechts in beklimmingen en afdalingen. Weinig tijd om op adem te komen is er dan ook niet. Gaan we hier nog een ultieme poging om het rood te zien krijgen?

Etappe 21: Feestvieren in Madrid

De laatste etappe van de Vuelta speelt zich zondag af in en rondom Madrid. In de Spaanse hoofdstad lijkt het traditiegetrouw op een massasprint uit te lopen. De strijd om het klassement is dan al gestreden en de winnaars zullen zich uitgebreid laten toejuichen in de Madrileense straten. Wie brengt de rode trui na 101,1 kilometer definitief over de streep bij El Paisaje de La Luz?

