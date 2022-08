Deze drie ploegen hebben hun selecties voor de Vuelta bekendgemaakt

Vluchter Cort Nielsen blijft Roglic net voor, Jum­bo-kop­man pakt wel rode trui

Magnus Cort Nielsen heeft de zesde etappe van de Vuelta gewonnen. De Deen van Education First zat samen in een groepje vluchters met onder anderen Bert-Jan Lindeman en Jetse Bol. Cort Nielsen bleef in de laatste meters in een stevige klim de aanstormende Primoz Roglic net voor. De Sloveen, kopman van de Nederlandse formatie Jumbo-Visma, veroverde wel de leiderstrui.

