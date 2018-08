De woorden van Wilco Kelderman worden waarheid

Kelderman na vierde plaats: Een mooi resultaat

26 augustus Wilco Kelderman staat na het openingsweekend van de Ronde van Spanje op een derde plaats in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb, die na blessureleed zijn eerste grote ronde van het jaar rijdt, was tevreden over zijn vierde plek achter winnaar Alejandro Valverde in de tweede etappe. ,,Een vierde plaats is een mooi resultaat", zei hij.