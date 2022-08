De start van een grote ronde in eigen land is voor een wielerprof pure magie: ‘Met het publiek als grote smaakmaker’

Met de ploegentijdrit in Utrecht is de Vuelta gisteren in Nederland gestart. Het circus van een grote ronde in eigen land, dat is magisch voor een wielrenner. Op dat moment presteren is uniek. ,,Een diamant die je maar één keer in je leven ziet.’’

Maarten Tjallingii begint te lachen. Ja, zijn verhaal is één van de beste voorbeelden van hoe mooi het kan zijn als er een grote ronde in eigen land start. De inmiddels 44-jarige voormalig wielrenner wordt herinnerd aan de Giro d’ Italia van 2016. In de derde etappe, van Nijmegen naar Arnhem, pakte hij de bergtrui. Een maand voordat hij stopte met wielrennen. ,,In eigen land in een grote ronde op het podium kunnen staan, dat is de kers op de taart van mijn carrière”, zegt hij. ,,Zeker als je geen veelwinnaar bent, betekent dat heel veel. Alle Nederlanders die de Vuelta rijden moeten dit weekend dan ook voor hun kans gaan.”

Hijzelf deed het op de Posbank. Nadat hij in de eerste rit van Arnhem naar Nijmegen zijn meerdere nog moest erkennen in Omar Fraile, later dat jaar winnaar van het bergklassement in de Vuelta, sloeg hij een dag later toe. Het gebeurde in een weekend dat ook Tom Dumoulin al succesvol was in eigen land. Dumoulin won de proloog in Apeldoorn en pakte de eerste roze trui van die Giro.

Volledig scherm Maarten Tjallingii in de bergtrui. © Cor Vos

Volgens Tjallingii is het verklaarbaar. ,,Je zag in de Eneco Tour, dat later de BinckBank Tour is geworden altijd al dat Nederlanders daar beter presteerden. Je hebt kennis van de wegen, bent gewend aan het weer, voelt je thuis. Dat zorgt voor extra ontspanning. Je weet precies waar je je aanval moet plaatsen, kent de bochten, de steden. Daar kun je heel makkelijk je interne motor voor opladen. Je hebt de juiste mindset te pakken als je ‘thuis’ rijdt. En om dat in een grote ronde te ervaren, is natuurlijk super cool.’’

Zo heeft Karsten Kroon het ook ervaren. De 46-jarige voormalig wielrenner, inmiddels commentator bij Eurosport, is geboren in het Drentse dorp Dalen. In 2009 startte de Vuelta in Assen, de hoofdstad van Drenthe.

,,We startten vlakbij mijn geboorteplaats”, blikt hij terug. Kroon reed op dat moment voor Team Saxo Bank. ,,Mijn ploeggenoot Fabian Cancellara won de proloog en pakte de leiderstrui. Die hebben we al die dagen in Nederland verdedigd. Wat ook bijzonder was, is dat we in de vierde etappe naar Zuid-Limburg fietsten. De plek waar ik toen woonde en nu nog steeds. Het was heel mooi om mee te maken. Ik kreeg er vooral een heel bijzonder gevoel bij, omdat het wielrennen iets is waar je langzaam inrolt. Op een gegeven moment ben je goed genoeg om de Tour de France te rijden en dat ga je langzamerhand normaler vinden. Toen het circus van zo’n grote ronde ineens in mijn eigen, bekende omgeving werd neergezet, voelde ik me heel bevoorrecht.”

Volledig scherm Mike Teunissen feliciteert Robert Gesink. © photo: Cor Vos

En dat het bijzonder is, merken de Nederlanders die gisteren aan de Vuelta zijn begonnen ook. ,,Ik vind een start in eigen land wel echt mooi’’, zei Jumbo-Visma-renner Mike Teunissen. ,,Het is een aparte gewaarwording. Ik reed in een halfuurtje naar Utrecht toe en dan ben je ineens bij de start van een grote ronde. Alle starts die in Nederland zijn geweest, waren heel vet. Met het publiek als grote smaakmaker. Om hier onderdeel van een Nederlandse ploeg te zijn, is heel mooi. Dat ik de Tour niet mocht rijden, was een domper. Maar ik wist dat dit er tegenover stond en dat is misschien wel net zo mooi.’’

Volledig scherm Toeschouwers kijken langs het parcours naar een training voor aanvang van de ploegentijdrit op de eerste dag van de Ronde van Spanje. © ANP

Het publiek als grootste smaakmaker bij de start van een grote ronde, Tjallingii herkent het meteen. ,,De Tour de France-start in Rotterdam in 2010 was briljant”, zegt hij. ,,Daar stonden zóveel mensen langs de kant je vooruit te schreeuwen, dat gaf heel veel energie. En bij die sprint voor de bergtrui op de Posbank in de Giro van 2016 werd ik door 5000 supporters aangejaagd. Ik heb maar één dag in de bergtrui gereden en als je kijkt naar dat succes, is het eigenlijk maar heel erg klein. Maar als je het effect ervan bekijkt, is het heel groot gebleken. Aan het einde van die Giro wist iedereen in Nederland wie ik was. Dit zijn de bijzondere momenten. De zeldzame parels die je in de oceaan kan vinden. Diamanten in mijnen in Afrika die je maar één keer in je leven ziet. Dat is hoe het voelt als je in eigen land in een grote ronde kunt presteren.”

,,Dat zag je ook tijdens de start van de Tour de France in Denemarken. Toen Magnus Cort Nielsen daar de bergtrui pakte, kwam hij juichend over de streep en stond heel Denemarken juichend langs de kant. Dus nogmaals, Nederlanders: ga ervoor dit weekend. Dat sprintje op de Amerongse Berg kan je pakken!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.