Column Thijs Zonneveld | Ik baal als de koers wordt stilgelegd door klimaatactivisten, maar ongelijk hebben ze niet

Weer wil iemand ongeluk veroorza­ken in Vuelta: politie grijpt nét op tijd in

De politie van Valencia heeft gisteren een 28-jarige Spanjaard nét op tijd kunnen arresteren. De man in kwestie wilde een ongeval veroorzaken in de slotfase van de zevende etappe van de Vuelta. De renners waren op dat moment in volle voorbereiding van de sprint.