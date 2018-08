Bouhanni ziet ritzege als perfecte antwoord op 'valse geruchten'

Het leidde tot speculaties over wat er precies was gebeurd. Spaanse media schreven dat Bouhanni en zijn ploegleider onderweg naar het hotel ruzie hadden gemaakt en dat er ook klappen waren uitgedeeld. Volgens Cofidis waren dat indianenverhalen en was de straf slechts uitgedeeld wegens 'onrechtmatige bevoorrading aan het einde van een zware etappe'.

,,Ik was vastbesloten om vandaag te winnen, zeker na wat er gisteren allemaal is gebeurd", zei Bouhanni, die al sinds 2014 (twee ritzeges in de Vuelta van dat jaar) wachtte op succes in een grote ronde. ,,Ik heb me enorm gestoord aan alle valse informatie die is verspreid."