Bergkoning Jay Vine moet na val opgeven in Vuelta

Remco Evenepoel is na zware dagen bijna weer pijnvrij: ‘Na mijn val kon ik amper op de pedalen staan’

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel beleefde na zijn val in de etappe van donderdag een paar moeilijke dagen in de Vuelta, maar de leider in het algemeen klassement is naar eigen zeggen klaar voor de laatste week. ,,Ik heb amper nog pijn, hopelijk zet zich dat de komende dagen door”, zei Evenepoel op de laatste rustdag.

5 september