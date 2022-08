Alejandro Valverde opgelucht terug naar Spanje: ‘Ik reed met angst in mijn lijf op het Vuelta-parkoers in Nederland’

Draaien, keren, smalle wegen, veel rotondes... Het was voor de Spaanse veteraan Alejandro Valverde (42) allemaal iets te veel de voorbije dagen in Nederland. ,,Het is echt een klein wonder dat ik op de fiets ben blijven zitten, maar er waren natuurlijk te veel valpartijen", zo doelde Valverde op de crashes van onder anderen Steff Cras (Lotto Soudal), Michael Woods (Israel Premier Tech) en Richard Carapaz (Ineos). ,,Ik ben niet gevallen, puur en alleen omdat we als Movistar onze zaken ongelooflijk goed onder controle hadden.”

Valverde, die zijn laatste grote ronde rijdt, stond doodsangsten uit, zo vertelde hij tegen Spaanse journalisten. ,,Ik reed echt met angst in mijn lijf rond. Gelukkig hebben we het gered en gaan we nu terug naar Spanje. Meer wil ik er niet over zeggen, want dan word ik wéér boos. Dit soort parkoersen kan echt niet. Het leek ook wel of we zeven keer door dezelfde stad fietsen.”