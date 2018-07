‘Vierdaagseloper, pas op voor dopingcontrole’

Hoewel de Vierdaagse geen wedstrijd is, heeft het evenement een heus dopingreglement. Ruim acht pagina’s dik zelfs. Toch is er nog nooit een controle op verboden middelen uitgevoerd. Niet gek, vindt marsleider Henny Sackers. ,,Het prestatiewandelen is aangemerkt als een sport met zeer laag risico.’’

Epo

Dat wil niet zeggen dat wandelaars zich zomaar vol kunnen spuiten met ampullen epo. ,,Of een sport een dopingprobleem heeft, weet je pas als je zo nu en dan controles uitvoert’’, zegt Ram namens de dopingautoriteit. ,,Daarom controleren we soms ook in sporten met minder risico. Of in lagere regionen van sporten waar men denkt dat we alleen de top in de gaten houden. Zo zouden we ook eens bij de Vierdaagse kunnen verschijnen.’’