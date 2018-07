Vierdaagse: lange rijen omdat alles nog op papier moet

Vanuit Amerika naar Vierdaagse in strijd tegen Parkinson

17:37 NIJMEGEN – Ze vlogen er speciaal de Atlantische Oceaan voor over. De Brabantse familie Govers woont al twintig jaar in Amerika (Philadelphia), maar wilde dit jaar per se aanwezig zijn bij de Nijmeegse Vierdaagse. Vader Frans (51) loopt de veertig kilometer van het wandelevenement. Om geld in te zamelen in de strijd tegen Parkinson.