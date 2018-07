Eikenprocessierups: extra inspecties Vierdaagseroutes Cuijk, Grave en Gennep

Honderden meters lang fietsenrek op Waalkade voor Vier­daag­se­fees­ten

24 juli NIJMEGEN - Op de Waalkade komt volgend jaar een honderd meters lange fietsenstalling tijdens de Vierdaagsefeesten. 'Als er meer bezoekers op de fiets komen, dan betekent dit dat we meer voorzieningen in het centrum zelf moeten maken. Want de fietser gaat niet nog eens een eind lopen om in het centrum te komen', aldus de organisatie van de Vierdaagsefeesten.