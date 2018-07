De 'trommelaar van Breda' geeft feestvierders swingend welkom

De vrolijke, energieke Martina, die oorspronkelijk uit Curaçao komt, vult al jaren de straten van Breda met zijn gezang en getrommel. Tijdens de Vierdaagsefeesten verruilt hij de Brabantse stad maar al te graag een week lang voor Nijmegen. ,,Ik ben al een paar jaar in Nijmegen tijdens de Vierdaagse en het is fantastisch. De sfeer is hier zo relaxed. Mensen zijn in voor een praatje en doen een dansje. Ik geniet er van. En natuurlijk is het best lekker verdienen voor mij’’, zegt de straatmuzikant.