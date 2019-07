De Kaaij komt op Roze Woensdag met programma voor ‘vrouwen die (ook) van vrouwen houden’

Chaos op station: vervoer­ders beloven beterschap

15:56 NIJMEGEN - Overvolle perrons. Feestgangers die duwden en trokken om een plekje in trein of bus te bemachtigen. Soms zelfs met valpartijen en blauwe plekken tot gevolg. Het was afgelopen weekend chaos op station Nijmegen. NS en busvervoerder Breng zeggen er alles aan te doen zulke taferelen de rest van de Vierdaagse-week te voorkomen.