Wereldkampioen Verhoeven tegen Ben Saddik: ‘Je weet wat er gaat gebeuren’

Oscar De La Hoya (47) wil ‘wraakge­vecht’ met Floyd Mayweather

30 december Oscar De La Hoya, ook bekend als The Golden Boy, is na zijn pensionering in 2008 in de bokswereld actief gebleven. De oud-bokser richtte Golden Boy Promotions op, waarmee hij in de loop der jaren talloze evenementen organiseerde. Maar nu wil de 47-jarige weer actief de ring in.