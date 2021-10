Wéér streep door titelgevecht Verhoeven na blessure Overeem: Ben Saddik aast nu op clash

videoDe clash tussen Alistair Overeem en Rico Verhoeven op Glory op zaterdag 23 oktober in de Gelredome in Arnhem gaat niet door. Overeem is vanwege een blessure afgehaakt. Het is nog niet duidelijk wat hij precies mankeert. ,,Geloof me, het was een moeilijk keuze om te maken. Maar op 40 procent kan ik gewoon niet vechten", zegt Overeem.

Glory meldde het nieuws via de sociale media-kanalen. ,,Overeem kan niet vechten tot begin volgend jaar”, lichtte de organisatie de blessure toe. Overeem maakte het voorbije jaar bekend zich volledig te richten op het kickboksen. De gewezen MMA-kampioen pakte in het verleden al titels bij Strikeforce, DREAM en bij de K-1 World Grand Prix.



Voor Verhoeven is het afhaken ook een nieuwe domper. Zo verdedigde hij op 21 december 2019 voor het laatst zijn wereldtitel. Dat deed hij met succes. Opponent Badr Hari staakte met een blessure de strijd. Daarna ging er in januari van dit jaar ook al een streep door een titelgevecht met Jamal Ben Saddik, die ook vlak voor het gevecht afzegde met in zijn geval een rugblessure. Ter compensatie organiseerde Glory toen een viermanstoernooi, waarbij niet de wereldtitel op het spel stond. Verhoeven versloeg in Ahoy Hesdy Gerges en Tarik Khbabez en won het event.

Quote Zelfs op 90 of 80 procent zou ik die ring nog in stappen. Maar op 40 procent, zoals het nu is, gaat dat gewoon niet Alistair Overeem

Overeem reageerde via Instagram op het nieuws. ,,Ik heb me nog nooit terug moeten trekken van een gevecht. Geloof me, het was een moeilijk keuze om te maken. Ik heb al een maand last van deze blessure.” Overeem schreef onder meer dat hij, voorafgaand aan de persconferentie van enkele weken geleden, niet eens normaal kon lopen. ,,Na wat behandelingen ging het beter en ik ben geen opgever. Nu ging ik al helemaal niet opgeven, maar eenmaal terug in training werd de blessure erger. Ik kon niet eens een normale trainingssessie afronden.”

Op dinsdag besloot Overeem, samen met zijn coaches en medische team dat hij het gevecht moest laten schieten. ,,Op 23 oktober zou ik eigenlijk een show weggeven. Zelfs op 90 of 80 procent zou ik die ring nog in stappen. Maar op 40 procent, zoals het nu is, gaat dat gewoon niet.”

Overeem hoopt op een beetje begrip van de vechtsportliefhebbers. ,,Wij vechters trainen en werken hard en riskeren een hoop. Onze sport kan ons geblesseerd maken, niet alleen in de ring maar ook in de voorbereiding. Ik keer snel weer terug!”

Volledig scherm Rico Verhoeven en Alistair Overeem. © ANP

Verhoeven stapt op 23 oktober sowieso wel in de ring, maar de tegenstander is dus nog onbekend. Er zijn in de Gelredome 27.000 toeschouwers welkom.

Volledig scherm Portret van bokser Jamal ben Saddik Foto ; Pim Ras © Pim Ras Fotogtrafie Ben Saddik is vanwege de ranglijst nu opnieuw de grote uitdager en staat open voor een clash met Verhoeven. ,,Ik bereid me voor op mijn gevecht tegen Benjamin Adegbuyi op 23 oktober en daar ben ik klaar voor. Verder is het aan Glory. Ik ben klaar voor elk gevecht en zoals de meeste mensen weten wacht ik al heel lang op dat titelgevecht. Maar momenteel ligt mijn focus op Benjamin.”

Kamp-Verhoeven is verrast en teleurgesteld door het feit dat opnieuw een wereldtitelgevecht op het laatste moment wordt afgezegd. De wereldkampioen wil wel gewoon in actie komen en wacht op het aanbod van Glory voor een vervangend programma.

Verhoeven en Ben Saddik stonden in 2017 al eens tegenover elkaar in een titelgevecht. De inmiddels 32-jarige Brabander moest toen alles uit de kast halen en sloeg Ben Saddik uiteindelijk in de vijfde ronde knock-out.

