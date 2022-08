Wéér een streep door titelgevecht van Luis Tavares bij Glory

Tavares zag in het afgelopen jaar om verschillende redenen meerdere gevechten gecanceld worden, waaronder een titelgevecht tegen de Rus Artem Vakhitov. Uit die partij trok hij zélf om ethische redenen de stekker, vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij vocht recent alleen in mei tijdens Glory Rivals 1 tegen Florent Kaouachi, een partij die hij op knock-out won. Het is nog onduidelijk wat de precieze oorzaak is van het cancelen van het gevecht tussen Tavares en Maslobojev, dat voor Glory 81 volgende week in Düsseldorf gepland staat.