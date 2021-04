Waarom Nieky Holzken op of na zijn 37ste nog eens wereldkampioen kan worden: ‘Hij is nu gevaarlijker’

Hij zat nog vol in de emotie van zijn verloren gevecht, maar toch: Nieky Holzken sprak in 2019 het gevoel uit dat het ‘vuurtje was gedoofd.’ De zevenvoudig wereldkampioen uit Helmond had die avond in Jakarta net verloren van Regian Eersel, een negen jaar jongere, gretige kickbokser. Zou Holzken het gat, toen was hij nog 35 jaar oud, ooit nog kunnen dichten?